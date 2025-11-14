Xpeng Aktie News: Xpeng knickt am Freitagabend ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 25,02 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 25,02 USD ab. Der Kurs der Xpeng-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,01 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.918.834 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 11,39 Prozent niedriger. Am 03.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,15 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 55,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,035 CNY je Xpeng-Aktie.

