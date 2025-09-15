Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 20,95 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 20,95 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 20,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,06 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.332 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 8,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 58,83 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,185 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

