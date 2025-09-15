Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Xpeng im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 21,69 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 21,69 USD zu. Die Xpeng-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 21,77 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 179.148 Xpeng-Aktien.

Bei 27,16 USD markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 20,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.09.2024 bei 8,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 60,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,185 CNY einfahren.

