Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 21,74 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:07 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 557.415 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,93 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 60,33 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen