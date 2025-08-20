DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -1,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Blick auf Xpeng-Kurs

Xpeng Aktie News: Xpeng bricht am Donnerstagabend nach oben aus

21.08.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng bricht am Donnerstagabend nach oben aus

Die Aktie von Xpeng zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 12,8 Prozent auf 22,97 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
19,95 EUR 2,55 EUR 14,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 12,8 Prozent auf 22,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xpeng-Aktie bei 23,27 USD. Bei 21,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 3.102.964 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 6,76 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 240,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Xpeng-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 25.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,280 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

