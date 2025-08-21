Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 20:07 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 23,82 USD zu. Bei 24,09 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,15 USD. Bisher wurden via New York 1.646.011 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2024 (6,91 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Xpeng rechnen Experten am 25.08.2026.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,240 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

