DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,64 -2,2%Dow46.427 +0,2%Nas22.794 +0,7%Bitcoin95.505 -2,8%Euro1,1799 +0,5%Öl66,57 -0,1%Gold3.744 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Warum der Euro zum US-Dollar etwas zulegen kann Warum der Euro zum US-Dollar etwas zulegen kann
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Notierung im Blick

Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend auf rotem Terrain

22.09.25 20:25 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 21,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
17,85 EUR -0,70 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 21,37 USD ab. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,32 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 21,54 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361.518 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 27,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 9,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xpeng

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xpeng

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xpeng

DatumMeistgelesen
Wer­bung