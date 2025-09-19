Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 21,37 USD.

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 21,37 USD ab. Die Xpeng-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,32 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 21,54 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361.518 Stück gehandelt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 27,09 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2024 bei 9,27 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,53 Mrd. USD – ein Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,185 CNY je Xpeng-Aktie stehen.

