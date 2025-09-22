DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1817 +0,1%Öl67,73 +1,8%Gold3.780 +0,9%
Aktienkurs im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng präsentiert sich am Dienstagabend stärker

23.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xpeng
18,40 EUR 0,55 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xpeng-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 21,40 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 21,79 USD. Mit einem Wert von 21,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 382.285 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,95 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,27 USD erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,67 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -1,185 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

