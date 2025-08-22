Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 23,65 USD.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 23,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 23,13 USD. Bei 23,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 309.164 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,94 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 70,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,240 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

