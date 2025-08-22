Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 23,27 USD.

Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 2,0 Prozent auf 23,27 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 23,13 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 23,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 860.198 Stück.

Bei 27,16 USD markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 16,72 Prozent zulegen. Am 24.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 235,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2,53 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,240 CNY einfahren.

