Aktie im Blick

Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Dienstagnachmittag stark

Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Dienstagnachmittag stark

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 7,0 Prozent.

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 24,68 USD. Bei 24,74 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 516.486 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 10,05 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,16 USD. Dieser Wert wurde am 29.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 70,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,240 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

