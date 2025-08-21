DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,97 +0,8%Dow45.335 +0,1%Nas21.500 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.385 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
So entwickelt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng schießt am Abend hoch

26.08.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng schießt am Abend hoch

Die Aktie von Xpeng zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 24,34 USD zu.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 24,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 24,96 USD. Bei 24,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.260.799 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 10,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,58 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,53 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,240 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

