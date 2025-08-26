Xpeng Aktie News: Xpeng verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,5 Prozent auf 23,23 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 23,23 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 23,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 322.561 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 14,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 7,16 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 69,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,43 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

