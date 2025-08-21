DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.608 +0,4%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,81 +0,8%Gold3.396 +0,1%
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten

27.08.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 7,2 Prozent auf 22,58 USD.

Die Xpeng-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,2 Prozent auf 22,58 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 22,43 USD. Bei 23,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.035.227 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 20,28 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.08.2024 bei 7,16 USD. Mit einem Kursverlust von 68,29 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,43 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.net

