Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend im Bullenmodus

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 23,15 USD.

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,1 Prozent auf 23,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 23,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.245.606 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2024 bei 10,70 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 53,78 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,089 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

