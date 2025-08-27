Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,3 Prozent auf 21,96 USD ab.

Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 21,96 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,78 USD. Bei 22,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.606 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.08.2024 (7,16 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,194 CNY ausweisen wird.

