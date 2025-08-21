Xpeng Aktie News: Xpeng büßt am Abend ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 21,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 4,6 Prozent auf 21,66 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 21,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 907.402 Stück.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 20,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2024 Kursverluste bis auf 7,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,94 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,194 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

