Xpeng im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Plus

28.10.25 20:23 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Xpeng. Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Xpeng-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 23,17 USD. Bei 23,17 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,95 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 482.563 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 10,93 USD. Mit Abgaben von 52,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,089 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: helloabc / Shutterstock.com

