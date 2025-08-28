Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend auf rotem Terrain

Kurs der Xpeng

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 20,91 USD nach.

Die Xpeng-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 20,91 USD. In der Spitze büßte die Xpeng-Aktie bis auf 20,90 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 21,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 983.038 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,16 USD erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 29,92 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2024 auf bis zu 7,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 64,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 19.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 125,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,119 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

