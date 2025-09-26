Xpeng Aktie News: Xpeng legt am Dienstagnachmittag zu

Kurs der Xpeng

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 23,59 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 23,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Xpeng-Aktie bei 24,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 473.705 Xpeng-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 15,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 USD am 18.10.2024. Abschläge von 57,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,185 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

