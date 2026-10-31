XTB Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,75 Prozent auf 623,3 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 1,82 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

XTB Spolka Akcyjna Bearer hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf XTB Spolka Akcyjna Bearer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf XTB Spolka Akcyjna Bearer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung