XTB Spolka Akcyjna Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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XTB Spolka Akcyjna Bearer hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,82 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,450 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,75 Prozent auf 623,3 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 405,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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