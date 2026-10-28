XTC New Energy Materials Xiamen A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 7,95 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

XTC New Energy Materials Xiamen A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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