XTC New Energy Materials Xiamen A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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XTC New Energy Materials Xiamen A präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 7,95 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,48 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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