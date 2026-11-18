Xtend AI Robotics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Xtend AI Robotics hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 199,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xtend AI Robotics einen Umsatz von 5,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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