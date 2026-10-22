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XTI Aerospace gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Aktien
XTI Aerospace Inc Registered Shs
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XTI Aerospace hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat XTI Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 32,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5308,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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