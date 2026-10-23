Xtract One Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Xtract One Technologies hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Xtract One Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 8,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 143,88 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 28,82 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,85 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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