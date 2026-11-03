Xuancheng Valin Precision Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Xuancheng Valin Precision Technology A gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xuancheng Valin Precision Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,220 CNY vermeldet.
Umsatzseitig wurden 256,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xuancheng Valin Precision Technology A 237,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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