Xuancheng Valin Precision Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Xuancheng Valin Precision Technology A gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xuancheng Valin Precision Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,220 CNY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 256,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xuancheng Valin Precision Technology A 237,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net