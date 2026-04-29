Xuelong Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xuelong Group A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xuelong Group A 118,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net