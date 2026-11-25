XWELL hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 60,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net