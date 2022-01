Xylem erzielt 2021 113.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden - eine Verdopplung der Zeit zur Bewältigung von Wasserproblemen in 55 Ländern

Das weltweit agierende Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE:XYL) gab heute bekannt, dass sich 2021 knapp 80 Prozent seiner 16.000 Mitarbeiter freiwillig gemeldet hatten, um zur Lösung dringender Wasserprobleme beizutragen. Das globale Team von Xylem hat sich insgesamt 113.000 Stunden in seinen Gemeinden in 55 Ländern ehrenamtlich engagiert.

Die ehrenamtlichen Stunden haben sich trotz der Schwierigkeiten durch COVID-19 von 2020 auf 2021 verdoppelt. Mitarbeiter von Xylem haben sich persönlich, in ihren eigenen Gemeinden und virtuell gesteigert und neue Möglichkeiten gefunden, etwas zu bewirken. Zu den Initiativen zählten die Reinigung von Wasserwegen, die Unterstützung von Kriseninterventionsteams und die Wasseraufklärungsarbeit.

"Ehrenamtliche Arbeit ist eine Möglichkeit, wie wir in unsere Mission investieren, um die größten Wasserprobleme der Welt zu lösen", sagte Austin Alexander, Vice President of Sustainability and Social Impact bei Xylem. "Unsere Kollegen, Kunden und NGO-Partner haben letztes Jahr echte Leidenschaft gezeigt - die Anzahl der ehrenamtlichen Stunden wurde gegenüber 2020 verdoppelt. Es war besonders ermutigend, diesen Aufwind angesichts der Coronapandemie zu sehen. Sie haben viele kreative Weisen gefunden, um Gemeinden dabei zu helfen, widerstandsfähiger zu werden - durch die Betreuung junger Leute online, die Förderung der Bemühungen unserer NGO-Partner und die Unterstützung humanitärer Hilfsmaßnahmen. Es ist einfach inspirieren, die Wirkungen zu sehen, die sie erzielt haben."

Die ehrenamtlichen Initiativen von Xylem sind Teil seines Unternehmensprogramms für soziale Verantwortung Xylem Watermark. Xylem bietet seinen Mitarbeitern jährlich 10 Stunden Freizeit an, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Einige der Bemühungen der Beschäftigten tragen zudem zu den Nachhaltigkeitszielen von Xylem für 2025 bei, welche die folgenden Punkte umfassen: Bereitstellung von Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen für mindestens 20 Millionen Menschen, die im untersten Teil der globalen Wirtschaftspyramide angesiedelt sind; Aufklärungsarbeit bezüglich Wasser und WASH (Water and Sanitation Hygiene) für 15 Millionen Menschen; und die Spende von 1% des Unternehmensgewinns für Wasser- und Ausbildungsprojekte rund um den Globus.

Ausschnitte aus der ehrenamtlichen Arbeit im Rahmen von Xylem Watermark 2021:

Das chinesische Team von Xylem unterstützte Gemeinden in der Provinz Henan und Shanxi, die von Rekordüberschwemmungen heimgesucht wurden und Millionen von Menschen betrafen, die keinen Zugang zu sicherem oder sauberem Trinkwasser hatten. Das Team richtete eine rund um die Uhr erreichbare Kontaktstelle ein, um betroffene Kunden zu unterstützen, und trug zur Spende von Pumpen in der gesamten Provinz bei, um beim Abpumpen der Flutwasser zu helfen. Darüber hinaus spendete das Team von Xylem in China den betroffenen Kommunen Wasser und Lebensmittel.

Mitarbeiter von Xylem setzten sich im vergangenen Sommer gemeinsam in Westdeutschland ein, als über fast ein Viertel der Bewohner, die an der Ahr wohnten, eine schwere Flutkatastrophe hereinbrach und mehr als 3.000 Häuser und Geschäfte zerstört wurden. Die Mitarbeiter von Xylem nahmen an den Aufräumarbeiten teil, sammelten Spenden, um die Evakuierung betroffener Familien zu unterstützen, und verteilten Nahrungsmittel und Hygiene-Kits an Notunterkünfte.

Über 800 Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaftsmitglieder von Xylem nahmen an dem monatelangen Ausdauerwettbewerb "Aquaton" teil, bei dem Spenden für Projekte gesammelt wurden, um den Zugang zu sauberem Wasser in sieben Ländern in Lateinamerika zu sichern.

Ein Team aus vielfältigen Kollegen aus Südafrika, Europa und Nordamerika engagierte sich mit seinen ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten, um die Arbeit von Engineers Without Borders zu unterstützen, die WASH-Einrichtungen in ländlichen Kliniken in Malawi sanieren.

