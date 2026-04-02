YAKUODO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YAKUODO hat am 06.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 45,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 40,20 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 206,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 218,18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 163,81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 151,96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net