YAKUODO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

06.10.26 06:35 Uhr

YAKUODO ließ sich am 05.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YAKUODO die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,42 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YAKUODO ein EPS von 72,43 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 45,72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YAKUODO einen Umsatz von 43,41 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net