Yamaha Motor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Yamaha Motor präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Yamaha Motor 4,65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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