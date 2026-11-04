Yamato Kogyo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

04.11.26 06:35 Uhr

Yamato Kogyo hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 250,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net