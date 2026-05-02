Yamato Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

03.08.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 246,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Yamato Kogyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Yamato Kogyo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yamato Kogyo

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung