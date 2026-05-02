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Yamato Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yamato Kogyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 246,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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