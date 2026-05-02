Yamato Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Yamato Kogyo hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 246,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Yamato Kogyo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yamato Kogyo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Yamato Kogyo Aktie News
Yamato Kogyo Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Yamato Kogyo nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.