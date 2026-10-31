Yangarra Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Yangarra Resources hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,22 Prozent auf 34,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Yangarra Resources
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yangarra Resources
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Yangarra Resources Aktie News
Yangarra Resources Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Yangarra Resources nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.