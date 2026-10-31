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Yangarra Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Yangarra Resources Ltd
1.09 EUR -0.02 EUR -1.80 %
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Yangarra Resources hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,22 Prozent auf 34,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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