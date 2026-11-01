DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.456 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Unitary 144A-Reg S
10.80 EUR -0.70 EUR -6.09 %
Charts | News | Analysen

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 154,87 Prozent auf 10,84 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Aktie News

Werbung

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.