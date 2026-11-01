Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 154,87 Prozent auf 10,84 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,53 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 HKD je Aktie in den Büchern standen.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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