Yangzhou Tinfulong Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Yangzhou Tinfulong Group hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 866,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 960,1 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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