Yantai Eddie Precision Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Yantai Eddie Precision Machinery präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,06 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yantai Eddie Precision Machinery 805,8 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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