Yash Management Satellite hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

20.10.26 06:35 Uhr

Yash Management Satellite hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,440 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 115,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yash Management Satellite 37,7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net