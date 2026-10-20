Yash Management Satellite hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Yash Management Satellite hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,440 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 115,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yash Management Satellite 37,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Yash Management Satellite
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yash Management Satellite
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen