Yatsen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Yatsen hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Yatsen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 139,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 131,2 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
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