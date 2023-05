adidas-Aktie vorbörslich tiefer: adidas verzeichnet im ersten Quartal Nettoverlust - Ziele bestätigt

Aktien in diesem Artikel adidas 164,86 EUR

Der Umsatz von adidas sank nominal, währungsbereinigt war er etwa auf Vorjahresniveau. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte der Sportartikelhersteller.

Derzufolge soll der Umsatz weiter währungsbereinigt im hohen einstelligen Prozentbereich zurückgehen sowie der maximale berichtete operative Verlust bei 700 Millionen Euro liegen, wenn alle Negativfaktoren im Zusammenhang mit den Yeezy-Restbeständen eintreten.

Im Zeitraum Januar bis März erwirtschaftete der DAX-Konzern einen operativen Gewinn von 60 Millionen Euro, deutlich weniger als die 437 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die operative Marge verschlechterte sich auf 1,1 von 8,2 Prozent. Nach Steuern betrug der Verlust im fortgeführten Geschäft 24 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 310 Millionen ein Jahr zuvor. Je Aktie lag das Ergebnis bei minus 0,18 Euro nach plus 1,60 Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Verlust 39 Millionen Euro (Vorjahr 482 Millionen Euro). Der Umsatz sank nominal auf 5,274 Milliarden Euro von 5,3 Milliarden.

Adidas sieht Lichtblicke im China-Geschäft

Adidas hat in China im ersten Quartal weitere Umsatzrückgänge verzeichnet, sieht aber Lichtblicke. Zum einen war der Umsatzrückgang im Auftaktquartal mit 9,4 Prozent einstellig. Der Rückgang war das achte Quartal in Folge, aber in den vergangenen Quartalen war der Rückgang prozentual zweistellig gewesen, im vierten Quartal betrug er währungsbereinigt sogar 50 Prozent, im Gesamtjahr 2022 etwa 36 Prozent.

CEO Björn Gulden verwies ebenfalls darauf, dass Adidas in China einen zweistelligen Umsatzzuwachs beim sogenannten "Sell-out" hatte, also beim Direktverkauf an die Endkunden, was sich in den eigenen Einzelhandelsgeschäften widergespiegelt habe. "Das war besser als erwartet und stimmt uns für den Rest des Jahres optimistisch", so Gulden. Zudem war China einer der Märkte, in dem es derzeit darauf ankommt, zunächst die Lagerbestände zu reduzieren. China ist den Angaben zufolge auch einer der drei Märkte, der durch Umsatzeinbußen infolge der Beendigung der Yeezy-Partnerschaft betroffen ist - neben Nordamerika und EMEA.

Im Vorjahresquartal hatte Adidas wegen Umsatzeinbruchs in China im Zusammenhang mit coronabedingten Restriktionen die Margenprognosen für das Gesamtjahr gesenkt und die Erwartungen für Umsatz und Gewinn an das untere Ende der Prognosespannen heruntergeschraubt.

Die adidas-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,24 Prozent auf 158,06 Euro.

DJG/uxd/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)

