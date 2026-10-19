Yes Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Yes Bank hat am 17.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 106,02 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,13 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Yes Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yes Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen