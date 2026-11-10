YG Entertainment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.11.26 06:35 Uhr

YG Entertainment hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

YG Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 244,61 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 916,00 KRW je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 156,73 Milliarden KRW, gegenüber 173,07 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,44 Prozent präsentiert.

Redaktion Finanzen.net