Yifeng Pharmacy Chain: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

Yifeng Pharmacy Chain präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,32 CNY gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,11 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,343 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,11 Milliarden CNY geschätzt worden war.

Redaktion Finanzen.net