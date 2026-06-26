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Yirendai: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Yirendai Ltd (spons. ADRs)
0,93 EUR -0,04 EUR -4,12%
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Yirendai hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 132,4 Millionen USD – eine Minderung von 38,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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