Yirendai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Yirendai gab am 25.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Yirendai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,82 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,42 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 916,5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 41,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net