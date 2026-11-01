Yonz Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Mit einem Umsatz von 2,04 Milliarden CNY, gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,06 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Yonz Technology A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Yonz Technology A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Yonz Technology A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung