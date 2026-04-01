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Ypsomed-Aktie in Grün: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont

07.04.26 11:45 Uhr

Ein dritter ernstzunehmender Konkurrent auf dem globalen Markt für Injektionssysteme wird nach Einschätzung von Ypsomed-CEO Simon Michel frühestens Mitte der 2030er-Jahre relevant.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel