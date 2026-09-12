Yuanbao vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 204,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 147,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,78 USD je Aktie vermeldet.

Yuanbao präsentierte am 10.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

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