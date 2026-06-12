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Yum Brands verkauft Restaurantkette Pizza Hut an Finanzinvestor

16.06.26 19:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
YUM! Brands Inc.
133,00 EUR 0,35 EUR 0,26%
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LOUISVILLE (dpa-AFX) - Die Restaurantkette Pizza Hut bekommt in einem Milliardendeal neue Eigentümer. Bisher gehörte sie zusammen mit den Fast-Food-Marken KFC und Taco Bell dem Restaurantkonzern Yum Brands (YUM! Brands). Nun geht das Geschäft außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor LongRange Capital. Im chinesischen Markt wird der neue Eigentümer für 1,2 Milliarden Dollar die Firma Yum China Holdings, die vor einem Jahrzehnt zu einem eigenständigen Unternehmen abgespalten wurde.

Yum Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das ließ auch den Yum-Konzern über eine Trennung nachdenken./so/DP/men

In eigener Sache

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03.05.2018YUM! Brands OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
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03.10.2017YUM! Brands BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.2017YUM! Brands Market PerformBMO Capital Markets
04.08.2017YUM! Brands BuyUBS AG
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16.01.2018YUM! Brands Equal WeightBarclays Capital
01.11.2016YUM! Brands HoldDeutsche Bank AG
12.10.2016YUM! Brands Equal WeightBarclays Capital
30.09.2016YUM! Brands HoldDeutsche Bank AG
07.10.2015YUM! Brands Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.12.2012YUM! Brands underperformRaymond James Financial, Inc.

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